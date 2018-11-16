16 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Мегионе в расселенной "деревяшке" произошел пожар площадью в 430 "квадратов"

В Мегионе произошел пожар в деревянном расселенном доме. Площадь в итоге разрослась до нескольких сотен "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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Сообщение о возгорании в доме №20/1 по улице Садовая поступило в 14.50. Через четыре минуты на место уже приехали спасатели. К этому времени пламя бушевало на площади в 50 "квадратов". Во время тушения огня из здания эвакуированы три человека, их личности устанавливаются. Чтобы они не замерзли, мэрия отправила на место автобус.

В 15.24 открытое горение ликвидировано на площади в 430 "квадратов", пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Пожар расселенный дом Мегион(2018)|Фото: admmegion.ru

Пожар расселенный дом Мегион(2018)|Фото: admmegion.ru

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В Мегионе в расселенной "деревяшке" произошел пожар площадью в 430 "квадратов"

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Теги: пожар, расселенный дом, эвакуация



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