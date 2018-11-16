Бориса Дубровского переизбрали на пост председателя движения "За возрождение Урала"

В Челябинске прошла XXVI отчетно-выборная конференция движения "За возрождение Урала" - в ней принял участие глава Заксобрания региона Владимир Мякуш.

Делегаты съехались со всего Южного Урала. Всего - более 400 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания.

По уставу движения в этом году заканчивается 3-летний срок полномочий областного совета организации и его руководителя. Перед процедурой выборов председатель областного совета движения Борис Дубровский рассказал собравшимся о результатах за последние 4 года, а также сообщил о планах на ближайшее будущее.

Дубровский отметил, что нужно выполнить социальные обязательства, решить проблемы экологии и благоустроить дворы, парки и скверы. Также глава региона сказал, что необходим гражданский диалог и прозрачность работы власти. Губернатор добавил, что нужно еще решать вопросы материнства и детства.

Владимир Мякуш в ходе своего выступления отметил, что Заксобрание региона и движение активно взаимодействуют, результаты он назвал плодотворными.

"Депутаты находятся в постоянном диалоге с общественниками, мы обсуждаем самые острые темы, актуальные вопросы, интересующие южноуральцев. Хочу отметить, что организация находится в постоянном развитии. За последние годы в центре вашего внимания - участие в реализации проектов по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, культуре, национальной политике Южного Урала. Также идет активная работа над решением проблем в сфере благоустройства городов и расширением мер соцподдержки для южноуральцев", - сказал Владимир Мякуш.

В итоге было принято решение переизбрать Бориса Дубровского на пост председателя движения. Делегаты также выбрали членов президиума областного совета, несколько человек получили свидетельства о вступлении в коллективные участники движения.

Членами областного совета движения на сегодняшний день являются 78 человек.