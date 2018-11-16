Бориса Дубровского переизбрали на пост председателя движения "За возрождение Урала"

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Бориса Дубровского переизбрали на пост председателя движения "За возрождение Урала"

В Челябинске прошла XXVI отчетно-выборная конференция движения "За возрождение Урала" - в ней принял участие глава Заксобрания региона Владимир Мякуш.

Делегаты съехались со всего Южного Урала. Всего - более 400 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания.

По уставу движения в этом году заканчивается 3-летний срок полномочий областного совета организации и его руководителя. Перед процедурой выборов председатель областного совета движения Борис Дубровский рассказал собравшимся о результатах за последние 4 года, а также сообщил о планах на ближайшее будущее.

Дубровский отметил, что нужно выполнить социальные обязательства, решить проблемы экологии и благоустроить дворы, парки и скверы. Также глава региона сказал, что необходим гражданский диалог и прозрачность работы власти. Губернатор добавил, что нужно еще решать вопросы материнства и детства.

конференция, За возрождение Урала, Владимир Мякуш(2018)|Фото:zs74.ru

Владимир Мякуш в ходе своего выступления отметил, что Заксобрание региона и движение активно взаимодействуют, результаты он назвал плодотворными.

"Депутаты находятся в постоянном диалоге с общественниками, мы обсуждаем самые острые темы, актуальные вопросы, интересующие южноуральцев. Хочу отметить, что организация находится в постоянном развитии. За последние годы в центре вашего внимания - участие в реализации проектов по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, культуре, национальной политике Южного Урала. Также идет активная работа над решением проблем в сфере благоустройства городов и расширением мер соцподдержки для южноуральцев", - сказал Владимир Мякуш.

конференция, За возрождение Урала(2018)|Фото:zs74.ru

В итоге было принято решение переизбрать Бориса Дубровского на пост председателя движения. Делегаты также выбрали членов президиума областного совета, несколько человек получили свидетельства о вступлении в коллективные участники движения.

Борис Дубровский, За возрождение Урала(2018)|Фото:zs74.ru

Членами областного совета движения на сегодняшний день являются 78 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бориса Дубровского переизбрали на пост председателя движения "За возрождение Урала"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: За возрождение Урала, движение, Владимир Мякуш, Борис Дубровский, конференция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 517

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети