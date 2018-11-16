В Свердловской области назначен новый замминистра здравоохранения региона

На должность заместителя министра здравоохранения Свердловской области назначена Ирена Базите. Соответствующий указ уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном минздраве, с 2014 по 2018 годы под ее руководством находилось около 30 направлений по организации первичной и скорой медицинской помощи населению Среднего Урала. Одним из основных итогов работы нового замминистра является разработка плана по совершенствованию схемы территориального планирования медицинских организаций Свердловской области.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд имеет множество наград. Как уточнили в министерстве, Базите приступит к своим обязанностям с понедельника, 19 ноября.