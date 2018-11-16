Русский ипотечный банк из-за оттока средств со счетов приостановил операции

Русский ипотечный банк (РИБ), входящий в топ-200 российских банков по размеру активов, объявил об остановке операционной деятельности.

На сайте кредитной организации сообщается, что в последнее время прошла "волна" негативных публикаций в Интернете и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами со своих счетов.

Для владельцев счетов, открытых в РИБе, недоступны операции в разделе "Платежи и переводы" на сайте, а также операции в мобильном приложении "РИБ-переводы".

Ранее в ЦБ заявили о росте чистого оттока капитала из России. В январе-октябре 2018 года он вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Данный показатель по результатам роста составил до $42,2 млрд.