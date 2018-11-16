16 Ноября 2018
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Екатеринбург может стать столицей всероссийского Тотального диктанта

Екатеринбург может стать столицей всероссийского Тотального диктанта в 2019 году. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

На звание столицы Тотального диктанта претендуют 14 городов России. Победа зависит от итогов голосования, которое проводится на сайте акции. Голосовать можно ежедневно, результаты будут объявлены 4 февраля 2019 года. Сам Тотальный диктант пройдет 13 апреля.

фонд святой екатерины, тотальный диктант(2018)|

Стоит отметить, что отличники диктанта получат дополнительный балл при поступлении в Уральский федеральный университет. Это единственный вуз России, в правилах приема которого есть данный пункт. Нововведения коснутся бакалавров и специалистов, планирующих поступать в УрФУ в 2019 году.

Напомним, этой весной в Тотальном диктанте в Екатеринбурге приняли участие более трех тысяч человек.

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Екатеринбург может стать столицей всероссийского Тотального диктанта

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Теги: Тотальный диктант, площадка, Екатеринбург



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