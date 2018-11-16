16 Ноября 2018
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Общество Курганская область

В ночь с субботы на воскресенье в Кургане инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в Кургане решили устроить очередную облаву на пьяных водителей.

Ночью и рано утром 18 ноября с 1.00 до 7.00 инспекторы ДПС будут проверять водителей на факт нахождения за рулем в состоянии опьянения, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В полиции также сообщили, что за 10 месяцев этого года в Кургане зарегистрировано 37 аварий по вине пьяных водителей, в которых погибли 9 человек и 62 получили травмы.

За этот же период времени полицейские пресекли 1 тыс. 194 факта управления транспортом в пьяном виде.

В ГИБДД сообщили, что в случае, если гражданин стал свидетелем пьяного управления машиной, он может позвонить по телефону "дежурной части" 25-64-90 и сообщить о правонарушении.

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В ночь с субботы на воскресенье в Кургане инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей

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Теги: нетрезвый водитель, рейд, ГИБДД, Курган, полиция, пьяный, руль



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