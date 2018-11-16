16 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени врачей судят за смерть от перитонита двух пациенток

Бывшего заведующего гинекологическим отделением и хирурга отделения гнойной хирургии областной больницы №1 Тюмени судят за смерть двух пациенток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
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По данным следствия, в июне 2014 года завотделением, проводя плановую лапароскопическую операцию на придатках 51-летней пациентки, допустил ятрогенное повреждении сигмовидной кишки. Это стало причиной перитонита. Вскоре пациентка умерла.

В августе 2017 года по вине врача 28-летняя тюменка во время аналогичной операции получила ожог стенки сигмовидной кишки. У пострадавшей развился разлитой перитонит, который вовремя не заметил дежуривший тогда хирург отделения гнойной хирургии. Пострадавшая не получила вовремя помощь и умерла.

Следователи увидели причинно-следственную связь между смертью двух тюменок и некачественной работой врачей. В 2017 году завотделением был уволен по собственному желанию. Дело ушло в суд.

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В Тюмени врачей судят за смерть от перитонита двух пациенток

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Теги: врачебная ошибка, уголовное дело, завотделением, хирург



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