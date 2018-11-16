Александр Моор заявил о необходимости института наставничества

В Тюмени второй день идет открытый конгресс наставников России "Наставничество и производительность труда 2024". В секциях мероприятия принимают участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в обращении к участникам конгресса отметил, что время доказало эффективность и необходимость института наставничества, поскольку именно наставники помогают молодым специалистам получить практический опыт, избежать серьезных ошибок и обрести уверенность в начале профессионального пути.

По словам главы региона, сегодня наставников можно встретить на предприятиях разных отраслей, в бизнесе, учреждениях социальной сферы, образования и здравоохранения.

Участники конгресса, по мнению губернатора, смогут ознакомиться с лучшими практиками наставничества и обсудить их тиражирование в регионах, подумать над новыми идеями, которые могут найти применение в жизни.