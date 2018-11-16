Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Взамен следователь должен был вернуть предпринимателю изъятое имущество - документы и деньги.

Адвокат представлял интересы своего подзащитного - бизнесмена, и передал 16 тыс. 700 долларов замглавы следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В Челябинске будут судить адвоката, который передал следователю около 1 млн рублей.

Челябинского адвоката будут судить за посредничество в передачи взятки





