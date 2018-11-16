В Санкт-Петербурге ученик 8 класса поджег 14-летнюю знакомую

В Санкт-Петербурге ученик 8 класса поджег 14-летнюю знакомую, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью школьницы, сообщили Накануне.RU в СКР.

Как полагает следствие, 15-летний подросток 15 ноября облил девушку спиртосодержащей жидкостью и поджег, находясь в квартире одного из домов на проспекте Науки. Мотивы молодого человека пока не установлены.

Несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу с ожогами тела 30%.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.