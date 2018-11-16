16 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге сгорел автосервис на Черняховского: пожарные предотвратили взрыв

В пятницу в Екатеринбурге сгорела шиномонтажная мастерская. Пожарным удалось предотвратить взрыв.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Черняховского в уральской столице поступил в 12 часов 38 минут. В течение получаса пожарные справились с огнем. Благодаря их оперативным действиям удалось своевременно вынести из горящего здания несколько баллонов с пропаном и кислородом и предотвратить взрыв.

пожар в шиномонтаже(2018)|Фото: vk.com/incekb

На площади в 200 кв.м огнем были повреждены кровля, перекрытие, перегородки и внутренняя отделка автосервиса - шиномонтажной мастерской. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Причину случившегося выясняют пожарные дознаватели.

пожар в шиномонтаже(2018)|Фото: vk.com/incekb

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В Екатеринбурге сгорел автосервис на Черняховского: пожарные предотвратили взрыв

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Теги: пожар, шиномонтаж, Екатеринбург, МЧС



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