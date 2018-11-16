В Тюменской области два депутата лишились постов из-за утраты доверия

В Ишимском районе два депутата потеряли свои посты из-за утраты доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Надзорное ведомство проверяло, все ли в порядке с декларациями о доходах у депутатов Тоболовского сельского поселения. Два депутата отказались приложить справки о доходах своих мужей.

15 ноября председатель думы рассмотрел прокурорское представление и лишил женщин постов в связи с утратой доверия.