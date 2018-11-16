По поручению Александра Моора в Тюменской области обновляют спортивные площадки

Администрация Тюменского района сформировала техническое задание на подготовку проектной документации на капитальный ремонт спортивного стадиона в Боровском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Средства на разработку проектной документации выделены из бюджета области. После того, как она будет готова, начнутся ремонтные работы.

Обновленный спортивный комплекс будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, трибуны, площадки с уличными тренажерами и для подготовки и выполнения норм ГТО.

Капитальный ремонт объекта ведется по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Также глава региона подписал распоряжение о выделении средств Юргинскому району на строительство двух комплексных спортивных площадок.

Каждая спортивная площадка площадью 26х60 метров будет разделена на две части: одна из них – с травмобезопасным наливным резиновым покрытием – для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом; вторая – с естественным покрытием – для занятий на уличных тренажерах. При строительстве этих объектов предусмотрено устройство ограждений и освещения.