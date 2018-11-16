16 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Курганцам не нужно разрешение на строительство дома, если речь идет о дачном участке

Курганцев приглашают в администрацию города в департамент архитектуры, строительства и земельных отношений для оформления объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома. После этого их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Напомним, в начале августа этого года вступили в силу изменения закона, согласно которым не требуется разрешение на строительство, если речь идет о строительстве или реконструкции на земельных участках, отведенных для ИЖС, либо на дачных участках, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Перед началом всех работ хозяин участка должен сообщить в департамент о планируемом строительстве дома на своем участке. Его можно написать от руки или напечатать на компьютере, придя в департамент лично. Также заявление можно направить по почте: г. Курган, ул. Пушкина, 83/1, ДАСиЗО. Самый простой способ - обратиться в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Все формы уведомлений есть на официальном сайте администрации города в разделе "Город", подраздел "Градостроительная деятельность".

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Курганцам не нужно разрешение на строительство дома, если речь идет о дачном участке

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Теги: оформление, строительство, дом, дача, участок, земля, учет



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