Уралец, из мести сбивший подростка на автомобиле, проведет в колонии 15 лет

На Среднем Урале вынесли приговор мужчине, который из-за конфликта на улице специально сбил на машине подростка. Его признали виновным в убийстве и отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года: между пьяным злоумышленником и двумя незнакомыми ему парнями на улице в городе Арамиль произошел словесный конфликт. Как установило следствие, мужчина так разозлился, что захотел их убить. Но тогда серьезных последствий удалось избежать.

Через какое-то время уралец ехал в автомобиле, которым управляла его супруга, и увидел идущих по обочине тех самых подростков. Тогда он внезапно выхватил руль у жены и повернул его в сторону ребят. На скорости 70 км в час машина сбила одного из них. При этом второй, увидев надвигающийся автомобиль, смог отпрыгнуть в сторону и каким-то чудом не пострадал.

Сбитому юноше были причинены тяжелейшие травмы, от которых он умер в больнице Арамили.

Суд вынес приговор убийце: 15 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также матери скончавшегося подростка он обязан выплатить 1,5 млн рублей компенсации.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Екатеринбурге: водитель иномарки умышленно выехал на тротуар и стал сбивать людей. Накануне суд арестовал его до января следующего года.