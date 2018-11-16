Уралец, из мести сбивший подростка на автомобиле, проведет в колонии 15 лет

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Уралец, из мести сбивший подростка на автомобиле, проведет в колонии 15 лет

На Среднем Урале вынесли приговор мужчине, который из-за конфликта на улице специально сбил на машине подростка. Его признали виновным в убийстве и отправили за решетку.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года: между пьяным злоумышленником и двумя незнакомыми ему парнями на улице в городе Арамиль произошел словесный конфликт. Как установило следствие, мужчина так разозлился, что захотел их убить. Но тогда серьезных последствий удалось избежать.

Через какое-то время уралец ехал в автомобиле, которым управляла его супруга, и увидел идущих по обочине тех самых подростков. Тогда он внезапно выхватил руль у жены и повернул его в сторону ребят. На скорости 70 км в час машина сбила одного из них. При этом второй, увидев надвигающийся автомобиль, смог отпрыгнуть в сторону и каким-то чудом не пострадал.

Сбитому юноше были причинены тяжелейшие травмы, от которых он умер в больнице Арамили.

Суд вынес приговор убийце: 15 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также матери скончавшегося подростка он обязан выплатить 1,5 млн рублей компенсации.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Екатеринбурге: водитель иномарки умышленно выехал на тротуар и стал сбивать людей. Накануне суд арестовал его до января следующего года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралец, из мести сбивший подростка на автомобиле, проведет в колонии 15 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: подростки, сбил, суд, приговор, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 503

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети