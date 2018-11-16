16 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

Врио главы Челябинска стал Владимир Елистратов

Челябинск временно возглавит Владимир Елистратов, который ранее работал в должности заместителя главы города. Такое решение принял губернатор региона Борис Дубровский. Чтобы Елистратов возглавил город без приставки "врио", за это должны проголосовать депутаты Челябинской городской думы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Дубровский отправил в отставку бывшего мэра города Евгения Тефтелева, объяснив свое решение тем, что смена главы сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев.

20 ноября городские парламентарии соберутся на внеочередное заседание думы, где и решится судьба Елистратова. Однако он уже работает в ранге мэра - утром 16 ноября он в сопровождении Дубровского встречал прилетевшего на Южный Урал с официальным визитом главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

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Врио главы Челябинска стал Владимир Елистратов

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Теги: Владимир Елистратов, Евгений Тефтелев, Борис Дубровский, назначение, глава



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