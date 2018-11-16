Южноуралец получил год тюрьмы за то, что сломал нос полицейскому
24-летний житель Сатки отправится в тюрьму на 1 год за то, что сломал нос полицейскому.
Инцидент произошел в июле этого года - сотрудники полиции остановили гражданина, который находился в пьяном состоянии, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Злоумышленник решил помешать стражам порядка доставить его на медицинское освидетельствование и возле патрульной машины головой нанес удар в нос одному из правоохранителей.
Полицейский получил перелом носовой кости, который вызвал кратковременное расстройство здоровья.