Южноуралец получил год тюрьмы за то, что сломал нос полицейскому

24-летний житель Сатки отправится в тюрьму на 1 год за то, что сломал нос полицейскому.

Инцидент произошел в июле этого года - сотрудники полиции остановили гражданина, который находился в пьяном состоянии, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник решил помешать стражам порядка доставить его на медицинское освидетельствование и возле патрульной машины головой нанес удар в нос одному из правоохранителей.

Полицейский получил перелом носовой кости, который вызвал кратковременное расстройство здоровья.