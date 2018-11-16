Жительница Среднего Урала продала выделенную ей служебную квартиру: деньги от сделки пришлось вернуть

Жительница Среднего Урала продала выделенную ей государством служебную квартиру. Однако полученные от сделки деньги пришлось вернуть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в августе 2016 года женщине, трудившейся инженером службы капитального ремонта и строительства муниципальных объектов МКУ "Дирекция единого заказчика", по договору служебного найма была предоставлена квартира по улице Фрунзе в Алапаевске площадью 28,8 кв.м.

В июне 2018 года сотрудница уволилась, но в августе 2017-го обратилась с заявлением разрешить ей приватизировать служебное жилое помещение. Местные чиновники позволили ей это сделать.

В дальнейшем квартира оказалась в ее единоличной собственности, что было зарегистрировано в управлении Росреестра по Свердловской области. Однако прокуратура провела проверку и выяснила, что ни работница, ни ее семья не состояли на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья, а у женщины и вовсе уже была своя квартира на улице Ленина. При этом в переданном ей служебном жилье ни она, ни члены ее семьи не жили.

Более того, в феврале 2018 года сотрудница продала квартиру на Фрунзе другой семейной паре за 660 тыс. руб. Также выяснилось, что постановление главы Алапаевска об исключении данной квартиры из числа служебного жилья не издавалось, а по закону служебные жилые помещения не подлежат приватизации.

Прокурор обратился с иском в суд. Тот удовлетворил все требования и взыскал с бывшей работницы 660 тыс. руб., полученные ей от продажи квартиры.