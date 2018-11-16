16 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале ребенок угодил под машину, побежав за мячом

На Среднем Урале ребенок угодил под машину, побежав за укатившимся мячом. У маленького спортсмена многочисленные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все случилось днем 15 ноября на улице Октябрьская в Краснотурьинске: 10-летний мальчик шел по тротуару и неожиданно выронил мяч на проезжую часть. Ребенок погнался за ним и выбежал на дорогу, где его сбила машина.

авария, дорога, ДТП(2018)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юный футболист получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом, множественные раны, а также ссадины лица. Оказалось, что он отпросился у матери погулять на спортивной площадке.

На женщину составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

авария, дорога, ДТП(2018)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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На Среднем Урале ребенок угодил под машину, побежав за мячом

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Теги: ребенок, мяч, ДТП, Средний Урал



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