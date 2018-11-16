В Екатеринбурге заблокировали шесть сайтов с объявлениями о продаже занесенных в Красную книгу рыб

В Екатеринбурге обнаружили сайты, на которых велась торговля рыбами, занесенными в Красную книгу России. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в Сети было выявлено шесть интернет-сайтов с информацией о продаже тайменя, нельмы и сига. Данные рыбы включены в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ. В прокуратуре установили, что объявления регулярно обновлялись, их просматривали сотни пользователей.

Тогда прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с заявлениями о признании сайтов о продаже рыб информацией, распространение которой запрещено в стране. Суд эти требования полностью удовлетворил. Доступ к данным сайтам уже заблокирован, а вся информация изъята из публичного доступа.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре суд вынес приговор хабаровскому мошеннику, продававшему уральцам "виртуальных" собак, енотов и обезьян.