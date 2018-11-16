Организаторы питания учеников тюменских школ оштрафованы за нарушения санитарного законодательства

Школы Тюменской области оштрафованы за некачественное питание учеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

С начала учебного проверены более 100 образовательных организаций, шесть компаний, организующих питание, пять поставщиков продуктов. За нарушения санитарного законодательства ответственные лица оштрафованы на общую сумму 1,2 млн руб.

Напомним, в соседней Свердловской области с начала года прошло более 12 тыс. проверок организаций, поставляющих еду в школы, а также образовательных учреждений, которые кормят учеников самостоятельно. В 62,5% случаев найдены те или иные нарушения.