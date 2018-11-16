Директора жилищно-накопительного кооператива из Сургута судят за кражу 115 миллионов

В Сургуте директора жилищно-накопительного кооператива "Единство" обвиняют в мошенничестве, ущерб от которого превысил 100 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Женщина, возглавляя кооператив, брала у людей деньги, собираясь вложить их в строительство жилых домов. После внесения паевых взносов она подписывала документы о приеме людей в члены кооператива. Позже она оставила себе деньги, которые платили югорчане, оставив их без квартир.

В 2008-14 гг. она похитила 115 млн руб., принадлежащих 47 людям и "Единству". Дело рассмотрит Сургутский городской суд. Имущество обвиняемой и кооператива арестовано.