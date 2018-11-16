Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, признали невменяемой

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, ждет принудительное лечение. Вопрос будет решать суд.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 1 сентября этого года: женщина шла по проспекту Ленина и увидела припаркованную "Лада Гранта", принадлежащую центру хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Свердловской области. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она открыла незапертую переднюю дверь и села за руль.

Ключ торчал в замке зажигания, поэтому угонщица без проблем завела авто и уехала. В дальнейшем машину удалось разыскать.

Комиссия экспертов судебно-психиатрической экспертизы установила, что женщина 1970 года рождения страдает хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении. Она просто не может осознавать характер и опасность своих действий.

Теперь Верх-Исетский районный суд будет рассматривать вопрос о применении к ней принудительной меры медицинского характера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, признали невменяемой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угон, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 497

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети