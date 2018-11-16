Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга, угнавшую полицейский автомобиль, ждет принудительное лечение. Вопрос будет решать суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 1 сентября этого года: женщина шла по проспекту Ленина и увидела припаркованную "Лада Гранта", принадлежащую центру хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Свердловской области. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она открыла незапертую переднюю дверь и села за руль.

Ключ торчал в замке зажигания, поэтому угонщица без проблем завела авто и уехала. В дальнейшем машину удалось разыскать.

Комиссия экспертов судебно-психиатрической экспертизы установила, что женщина 1970 года рождения страдает хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении. Она просто не может осознавать характер и опасность своих действий.

Теперь Верх-Исетский районный суд будет рассматривать вопрос о применении к ней принудительной меры медицинского характера.