16 Ноября 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Куратор спорта Сургута отстранен от должности

Начальник управления физической культуры и спорта Сургута Шамиль Лукманов отстранен от работы. Решение принял глава Сургута Вадим Шувалов.

Недовольство спортивной общественности работой Лукманова привело к проверке со стороны окружного департамента спорта. Рабочая группа продолжает изучать ситуацию вокруг спортивных школ и секций города. Глава депспорта ХМАО Сергей Артамонов накануне сообщил о возможных кадровых решениях по итогам изучения вопроса. Тем временем администрация Сургута уже отреагировала на конфликт.

Проверка подтвердила, что информация об оптимизации сети спортивных учреждений не не была доведена до тренерского и преподавательского состава, а также до родителей, рассказал Вадим Шувалов.

"Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившиеся коллективы и спортсменов. Начальник управления физической культуры и спорта отстранен от своей работы до окончания проверки, которая продлится в течение месяца", - сказал Шувалов.

Глава намерен в ближайшее время провести новые встречи со спортсменами и родителями.

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Куратор спорта Сургута отстранен от должности

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Теги: администрация Сургута, депспорта ХМАО, Лукманов



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