Кадыров захотел провести тренировку с мальчиком, отжавшимся более 4 тысяч раз

Глава Чечни и 5-летний мальчик, который смог отжаться за 2,5 часа более 4 тыс. раз, договорились провести совместную тренировку.

Как написал Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте", он встретился с "юным героем", поговорил с ним, после чего "Рахим продемонстрировал свои способности". По словам главы Чечни, очередная встреча пройдет в фитнес-центре, там же состоится совместная тренировка.

Как сообщалось ранее, Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4 тыс. 105 раз за 2 часа 26 минут. За это достижение Кадыров подарил мальчику автомобиль "Мерседес".