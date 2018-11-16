В Госдуме проголосовали за смягчения наказания за лайки и репосты

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о частичной декриминализации статьи об экстремизме.

Статья об экстремизме будет отредактирована в сторону смягчения наказания. В новой редакции появилось уточнение, согласно которому, уголовно наказуемыми будут признаваться деяния, только если они были совершены после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

Поправка уже одобрена в первом чтении. Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества.

Россиян ждут штраф от 10 до 20 тыс. руб., либо приговорят к обязательным работам до 100 часов или административный арест до 15 суток, сообщает "Российская газета".

Напомним, на днях пенсионерку из Перми обвинили в экстремизме из-за лайка в соцсетях.

В 2016 году женщина поставила лайк фильму, который увидела в соцсетях. Она добавила видеоролик в свои "Видеозаписи", но как оказалось, материал признан экстремистским и запрещен к просмотру на территории России.