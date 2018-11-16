16 Ноября 2018
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Носов: "Роснефть" обеспечит Колыму топливом

Магаданская область пописало соглашение с компанией "Роснефть" об обеспечении региона топливно-энергетическими ресурсами.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, об этом сообщил глава Колымы Сергей Носов. По его словам, в дорожную карту войдет доставка, хранение и реализация топлива. Глава региона подчеркнул, что "всю политику, в том числе ценовую, с апреля 2019 года будет определять компания "Роснефь".

Тем временем, при подготовке к осенне-зимнему периоду, первыми паспорта готовности получили Омсукчанский, Ольский и Среднеканский городские округа. Среди аутсайдеров – Ягоднинский округ. По плану, завоза топлива на 15 ноября выполнен по всем округам. Запас ГСМ обеспечен на 25 суток. Небольшая задержка топлива отмечается в Тенькинском городском округе.

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Носов: "Роснефть" обеспечит Колыму топливом

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Теги: Роснефть, топливо, Колыма



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