В отношении руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Тимофея Пана и госинспектора отдела ведомства Александра Литвинова.

По версии следствия, чиновники не привлекли к административной ответственности руководства ООО "Сулинугол" за незаконную деятельность по обогащению полезных ископаемых.

Оперативное сопровождение осуществляется органами ФСБ России.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, сообщили Накануне.RU в СКР.