На Южном Урале бывших сотрудников колонии осудили за издевательства над заключенными

Экс-сотрудники южноуральской колонии признаны судом виновными в превышении должностных полномочий.

21 декабря 2015 года двое сотрудников в изоляторе скрутили зэка так, что у него затекло тело - из-за этого он умер, двое других сотрудников УФСИН в этот же день избили заключенного, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Один из обвиняемых сотрудников УФСИН во время следствия принял решение самостоятельно уйти из жизни, находясь в СИЗО.