15 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Контроля нет. В Челябинске активисты ОНФ заявили, что на городской свалке продолжают размещать коммунальные отходы

Челябинские активисты ОНФ заявили о фактах размещения твердых коммунальных отходов на городской свалке и вокруг нее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По словам активиста регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталия Вороного, на свалку заезжают самосвалы с мусором, который собирают во дворах Челябинска, а контроль за деятельностью свалки отсутствует.

"В расположенном вокруг свалки лесу также появились мусорные навалы. Очевидно, что бытовые и крупногабаритные отходы привезены из города, а контроль за деятельностью свалки отсутствует. Проникновение на ее территорию не является сколько-нибудь затруднительным", – считает он.

Общественники сообщили, что вдоль территории забора появилась мусорная гора, стоят мусоровозы, экскаватор, и ведется деятельность по обработке ТКО.

"Судя по маркировке установленных там бункеров, работы ведутся подрядчиками действующего регоператора", - добавили в пресс-службе.

В ОНФ считают, что последствия мусорного коллапса в городе до сих пор не преодолены, а полигон ТБО в Полетаево не способен принять такие объемы мусора. При этом власти заявляют о росте тарифа на вывоз мусора, который, по мнению активистов ОНФ, ничем не обоснован.

Напомнили в ОНФ и о решение Верховного суда, оставившего в силе решение Челябинского областного суда по иску полетаевцев о признании недействительной региональной терсхемы в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. В областном минэкологии уже заявили, что на работу полигона ТКО в Полетаево решение Верховного суда не повлияет, поскольку речь идет о старой территориальной схеме, которая уже не действует.

В связи с этим общественники предупредили власти региона о рисках срыва федеральной программы обращения с ТКО.

Напомним, в сентябре после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков отказались возить отходы на загородные полигоны. В результате во дворах скопились горы мусора, а в городе пришлось вводить режим ЧС.

На прошлой неделе директор ООО "Центр коммунального сервиса" Алексей Бубнов заявил, что ситуация с мусором в Челябинске находится под контролем: техника в городе есть, отходы вывозятся регулярно. С такой позицией не согласны в челябинском отделении ОНФ.

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Контроля нет. В Челябинске активисты ОНФ заявили, что на городской свалке продолжают размещать коммунальные отходы

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Теги: мусор, контейнерные площадки, Челябинск, мусоровоз, ОНФ, тариф,



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