15 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

В центре Тюмени вблизи железной дороги наши труп

В центре Тюмени нашли труп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Неопознанные останки нашли 9 ноября у дома №70 по улице Интернациональной вблизи ГК "Маяк", в сторону железной дороги. Рост погибшего – 175-180 см., волосы светлые (возможно, с проседью). Особые приметы: старый сросшийся перелом большой берцовой кости на левой ноге, в кости голени – два вкрученных хирургических винта.

Был одет в черную куртку из кожзаменителя размером 3XL, черную рубашку с длинным рукавом, синие джинсы размером 32 – 34, черные кроссовки с синими вставками размера 42 – 43. Рядом с телом нашли демисезонную бейсболку. На теле – крестик из белого металла с напылением желтого цвета на шнурке, пачка сигарет красного цвета, черная зажигалка в корпусе черного цвета.

Останки лес ГК Маяк Тюмень(2018)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Все, кто может что-то рассказать о личности погибшего, могут обращаться по телефонам (3452) 64-78-27 или 02.

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В центре Тюмени вблизи железной дороги наши труп

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Теги: труп, тело, ГК Маяк, железная дорога



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