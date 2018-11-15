15 Ноября 2018
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В клубе историков аншлаг: "О любом периоде истории можно рассказывать вкусно!"

Очередное заседание клуба историков прошло в стенах современного мультимедийного музейного парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге, сегодня здесь состоялась встреча с историком Александром Мясниковым, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема встречи - история питания, Александр Мясников работает над книгой по истории того, как и из чего складывалась русская кухня. Это действительно достойно отдельного разговора, так как в России была совершенно своеобразная система приготовления блюд, обусловленная необходимостью заготавливать продукты и некоторыми другими факторами.

"Здесь ничего не жарили, – объясняет Мясников, – никогда ничего не варили. То, что делалось в русской печи, называлось "томлением", и этот рецепт "томления" абсолютно менял вкус продуктов".

лекция "История на тарелке", афиша(2018)|Фото: Накануне.RU

Еще одна особенность нашей кухни в ее богатстве – мы всегда с удовольствием перенимали кулинарные находки других народов, осваивали рецепты, но перерабатывали и создавали уже национальные блюда.

Александр Мясников считает, что через историю кухни, историю способов хранения и приготовления блюд можно рассказать о любом периоде российской истории и сделать это "вкусно". Особенно важно в сложившихся обстоятельствах, когда против нас ведется информационная война, и искажение истории стало одним из механизмов воздействия на молодежь, искать новые формы подачи материала.

Александр Мясников(2018)|Фото: Накануне.RU

"Для того, чтобы что-то знать, нужно полюбить, а когда это вам преподносится через силу, через какие-то сухие цифры – вызывает отторжение, – комментирует Мясников слова Мединского о том, что у нас выросло поколение, которое плохо знает историю. – У нас выросло не одно поколение, которое не знает историю, а больше. Надо искать другие подходы, не надо забивать голову "цифрами", нужно делать упор на событиях и подавать их интересно. Поэтому я и иду через историю кулинарии в том числе, через то, что понятно как минимум".

На лекцию и автограф-сессию собрались педагоги, преподаватели истории, члены исторических обществ города и области. Присутствующие отметили, что на сегодня очень мало подобных профессиональных площадок для историков и, наверное, этим и объясняется переполненный зал лектория в мультимедийном центре. "Клуб историков" – это совместный проект "Фонда святой Екатерины" и исторического парка, он работает уже больше года, на площадке постоянно происходят творческие встречи с известными спикерами, педагоги обмениваются опытом и проводят дискуссии.

лекция "История на тарелке", Александр Мясников(2018)|Фото: Накануне.RU

Руководитель проектов "Фонда святой Екатерины" Татьяна Баланчук в беседе с Накануне.RU рассказала о том, что идея создать клуб появилась давно, и все встречи получают неизменно положительные отзывы от участников.

"Идея принадлежит нашему фонду, и поскольку у нас есть чудесный партнер – парк "Россия – моя история" – мы объединились в этом желании создать такой клуб с целью консолидировать педагогическое сообщество города. Александра Леонидовича мы приглашали на самое первое заседание клуба историков, сегодняшняя встреча с ним проходит по поступившим просьбам – отклик есть".

лекция "История на тарелке", зрители(2018)|Фото: Накануне.RU

Клуб организует встречи не только с мэтрами научного исторического сообщества, это и творческие деятели, режиссеры. Гости клуба – это возможность расширить кругозор для педагогов.

лекция "История на тарелке", учитель истории Дмитрий(2018)|Фото: Накануне.RU"Я на встрече клуба уже не первый раз, – рассказывает историк и преподаватель с десятилетним стажем Дмитрий Михайлович в беседе с Накануне.RU, – хочу отметить, что здесь всегда интересные мероприятия, поэтому и прихожу вновь и вновь. Много нового рассказывают, использую информацию для своих уроков".

"Я четвертый раз участвую, очень хорошая идея создать такой клуб для историков, – говорит историк из Ленинского района Татьяна Викторовна Бутенко, – здесь у нас есть возможность и пообщаться, и поделиться опытом, а главное – это всегда интересные лекторы. Очень жаль, что в городе мало таких площадок. Можно сказать, что больше их и нет, к сожалению".

Россия – Моя история(2018)|Фото: Накануне.RU

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В клубе историков аншлаг: "О любом периоде истории можно рассказывать вкусно!"

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Теги: клуб историков, музейный парк россия - моя история, александр мясников



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