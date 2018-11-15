В Сургуте во время работ на "Горводоканале" пострадал рабочий

В Сургуте рабочий пострадал во время работ на "Горводоканале", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

15 ноября на территории "Горводоканала" сотрудники подрядчика с помощью газового оборудования подогревали водоснабжающие трубы. Произошел хлопок, в результате которого пострадал рабочий. Он госпитализирован с ожогами.

Следователи начали проверку. По предварительным данным, инцидент произошел из-за несоблюдения техники безопасности и нарушений правил обращения с газовым оборудованием. Подробности выясняются.