15 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

Главой Коркинского района избрана председатель собрания депутатов

Главой Коркинского района избрана председатель районного собрания депутатов Наталья Лощинина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

Решение было принято единогласно.

Новым председателем собрания депутатов избран директор комплексного центра социального обслуживания населения Николай Швец.

Напомним, 20 сентября депутаты приняли отставку главы района Евгения Валахова, временно исполняющим полномочия главы Коркинского района был назначен первый заместитель Владимир Шукаев. В этот же день в муниципалитете был объявлен конкурс на пост главы района.

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Главой Коркинского района избрана председатель собрания депутатов

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Теги: глава Коркинского района, выборы, конкурс, Наталья Лощинина,



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