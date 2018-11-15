Власти Прикамья поддержат создание в регионе комфортной для жителей среды

В Пермском крае власти поддержат повсеместное создание комфортной для людей среды, в том числе общественных пространств. Такое обещание дал губернатор Максим Решетников во время визита в Красновишерск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы краевого правительства.

Решетников посмотрел, как благоустроен сквер "У Белого медведя". Его разбили в этом году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Подрядчик создал дренажную систему, положил тротуарную плитки, поставил фонари. Организованы спортивная, детская и теннисная площадки.. Цена вопроса – 2,82 млн руб., из них 279 тыс. руб. – из местного, 708 тыс. руб. – из краевого, 1,83 млн руб. – из федерального бюджета.



Решетников отметил, что важно обеспечить комфорт и безопасности в таких общественных местах. Он поручил рассмотреть возможность укладки на детских и спортивных площадках прорезиненного покрытия – оно безопасно для активного отдыха.

В сквере губернатор пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за финансовую поддержку строительства места отдыха. В ответ глава региона заявил, что власти готовы поддерживать проекты территорий, направленные на создание комфортных условий жизни для прикамцев, в том числе появление общественных пространств.



За три года в крае благоустроят более 1,5 тысячи общественных пространств. В 2017-18 гг. уже изменились 960 дворов, 180 общественных территорий и 11 парков.