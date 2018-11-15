Переход на цифровое вещание начнется с февраля 2019 года, он будет поэтапным

Окончательный переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным, он начнется в феврале 2019 года и продлится полгода. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

Глава кабмина отметил, что переход с аналогового сигнала на цифровой "должен пройти для наших телезрителей максимально гладко", "вне зоны охвата "цифры" не должен остаться ни один дом".

По словам Медведева, нужно компенсировать затраты социально незащищенным гражданам на приобретение приставок.

Напомним, изначально планировалось, что все регионы страны полностью перейдут на "цифру" в январе 2019 года. Однако в Совете Федерации, включая спикера Валентину Матвиенко, выразили озабоченность переходом страны с аналогового на цифровое вещание. Сенаторы предрекли проблемы в регионах.

Ранее исследование показало, что почти треть телевизоров в стране не готовы к "цифровой революции", которую готовит домохозяйствам правительство РФ. Как следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу, до 30% телевизоров могут остаться с "черным" экраном, если аналоговое ТВ будет отключено в январе.