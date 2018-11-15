15 Ноября 2018
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В Тюменской области больше 2,5 тысяч семей улучшат жилищные условия

В Тюменской области благодаря различным жилищным программам 2518 семей смогут улучшить свои жилищные условия. Такое заявление сделал замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании президиума регионального правительства, которое сегодня провел губернатор Александр Моор.

Деньги на улучшение жилищных условий выделены работникам бюджетной сферы, молодым семьям, детям-сиротам, ветеранам, гражданам, проживающим в аварийном жилье. Всего на эти цели направлено 4 млрд руб., из них 124 млн руб. - федеральные средства. По данным на 1 ноября 2018 г. из 89 аварий. На особом контроле обеспечение жильем детей-сирот. В этом году будет приобретено 602 квартиры.

Также по словам Сергея Шустова уже введено в эксплуатацию 830 кв. м. жилья. Напомним, до конца года будет сдано 1 млн 250 тыс. кв. м.

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В Тюменской области больше 2,5 тысяч семей улучшат жилищные условия

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Теги: жилищные условия, квартиры, строительство, субсидии



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