15 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Прокуратура включилась в борьбу с коммунальными авариями на Среднем Урале

Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с частыми авариями на теплосетях, в результате которых жители области остаются без воды и отопления. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц жилищно-коммунального комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
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По информации ведомства, с начала отопительного периода 2018-2019 гг. на теплосетях Свердловской области зарегистрировано 25 аварий, из них 15 - на территории Екатеринбурга.

Отмечается, что большинство аварийных ситуаций сопровождается снижением давления в сетях и, как следствие, приводит к нарушению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Сотрудники территориальных отделений прокуратуры Екатеринбурга будут подробно изучать каждую аварийную ситуацию, возникшую на сетях тепло-, водоснабжения.

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Прокуратура включилась в борьбу с коммунальными авариями на Среднем Урале

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Теги: коммунальная авария, прокуратура, проверка



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