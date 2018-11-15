Прокуратура включилась в борьбу с коммунальными авариями на Среднем Урале

Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с частыми авариями на теплосетях, в результате которых жители области остаются без воды и отопления. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц жилищно-коммунального комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, с начала отопительного периода 2018-2019 гг. на теплосетях Свердловской области зарегистрировано 25 аварий, из них 15 - на территории Екатеринбурга.

Отмечается, что большинство аварийных ситуаций сопровождается снижением давления в сетях и, как следствие, приводит к нарушению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Сотрудники территориальных отделений прокуратуры Екатеринбурга будут подробно изучать каждую аварийную ситуацию, возникшую на сетях тепло-, водоснабжения.