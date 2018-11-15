15 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова согласилась с необходимостью перенастройки системы массового спорта

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о необходимости перестройки системы массового спорта. Это сообщение глава региона сделала во время пресс-конференции. Журналисты напомнили, что за последний месяц в регионе произошло несколько конфликтов между спортсменами и функционерами в области спорта.

"Я уверена что это требуется. Именно поэтому мы меняем систему и людей в управлении. Задачи стоят большие перед руководством окружного департамента спорта и ответственность высокая, поэтому я не позавидую Сергею Ивановичу [директору департамента спорта Югры - примеч.] у него большой объем работы, и нужно в максимально короткие сроки показывать результат. А система очень чувствительная и участники в этой системе глубоко профессионально подготовленные и четко знающие, чего они хотят, хотя не всегда говорящие, что они думают", - сообщила Наталья Комарова.

Как сообщало Накануне.RU спортсмены и тренеры города обеспокоены рядом действий начальника управления физической культуры и спорта городской администрации Шамиля Лукманова. По словам активистов, новый руководитель начал "процесс "обновления" кадрового состава среди руководящих и управленческих структур". В результате "на место квалифицированных специалистов принимаются неквалифицированные и недостаточно квалифицированные специалисты". Также людей не устраивает, что с этого года основную часть денег "съедает" Ледовый дворец.

В конфликт был вынужден вмешаться глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов.

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Наталья Комарова согласилась с необходимостью перенастройки системы массового спорта

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Теги: Наталья Комарова, система массового спорта, департамент спорта



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