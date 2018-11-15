"Вечное Приморье". Жириновский объявил о давлении на ЛДПР в Амурской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал обширный пост о том, как в Амурской области либеральным демократам не дают избрать мэра Циолковского.

"Произошел захват власти в городе Циолковском Амурской области. Там прошли выборы в городской совет. 9 из 10 мандатов выиграли кандидаты от ЛДПР, один оставшийся – единоросс, но он отказался получать мандат. То есть 100% мест заняли наши представители", - пишет Жириновский.

По его словам, "депутатам власть стала натурально выламывать руки, запугивают, трамбуют их бизнес", "заставляют избрать чужого председателя горсовета и мэра".

Жириновский возмутился тем, что сначала депутату Госдумы от ЛДПР Ивану Абрамову якобы "не дали" стать губернатором Амурской области, а теперь еще и мешают выбрать собственного главу в ЗАТО Циолковской. Напомним, что на последних выборах в сентябре в Амурской области победил "единоросс" Василий Орлов. Он получил около 55%. Ивана Абрамова, которого в СМИ называли наиболее сильным конкурентом, свеженазначенный врио Орлов выдвинул на должность сенатора СовФеда буквально накануне начала регистрации кандидатов.

Отметим, что глава ЗАТО Циолковский избирается депутатами местной гордумы, подавляющее большинство в которой действительно имеет ЛДПР. Более того 7 ноября, по сообщениям СМИ, депутатам удалось избрать нового врио главы города - депутата от ЛДПР в Белогорском Совете народных депутатов Алексея Каменева. Однако спустя некоторое время это решение было признано незаконным. Исполняющим обязанности главы снова стал Сергей Левицкий, а позже он был избран на должность городского главы.