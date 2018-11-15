"Вечное Приморье". Жириновский объявил о давлении на ЛДПР в Амурской области

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО Приморский край

"Вечное Приморье". Жириновский объявил о давлении на ЛДПР в Амурской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал обширный пост о том, как в Амурской области либеральным демократам не дают избрать мэра Циолковского.

"Произошел захват власти в городе Циолковском Амурской области. Там прошли выборы в городской совет. 9 из 10 мандатов выиграли кандидаты от ЛДПР, один оставшийся – единоросс, но он отказался получать мандат. То есть 100% мест заняли наши представители", - пишет Жириновский.

По его словам, "депутатам власть стала натурально выламывать руки, запугивают, трамбуют их бизнес", "заставляют избрать чужого председателя горсовета и мэра".

Жириновский возмутился тем, что сначала депутату Госдумы от ЛДПР Ивану Абрамову якобы "не дали" стать губернатором Амурской области, а теперь еще и мешают выбрать собственного главу в ЗАТО Циолковской. Напомним, что на последних выборах в сентябре в Амурской области победил "единоросс" Василий Орлов. Он получил около 55%. Ивана Абрамова, которого в СМИ называли наиболее сильным конкурентом, свеженазначенный врио Орлов выдвинул на должность сенатора СовФеда буквально накануне начала регистрации кандидатов.

Отметим, что глава ЗАТО Циолковский избирается депутатами местной гордумы, подавляющее большинство в которой действительно имеет ЛДПР. Более того 7 ноября, по сообщениям СМИ, депутатам удалось избрать нового врио главы города - депутата от ЛДПР в Белогорском Совете народных депутатов Алексея Каменева. Однако спустя некоторое время это решение было признано незаконным. Исполняющим обязанности главы снова стал Сергей Левицкий, а позже он был избран на должность городского главы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Вечное Приморье". Жириновский объявил о давлении на ЛДПР в Амурской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Жириновский, ЛДПР, Амурская область, Циолковский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 464

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети