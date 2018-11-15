Губернатор Югры прокомментировала возможное повышение тарифов ЖКХ в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова во время сегодняшней пресс-конференции прокомментировала инициативу Нижневартовска об установлении тарифа ЖКХ выше максимума, установленного Региональной службой по тарифам, передает корреспондент Накануне.RU.

Наталья Комарова заявила, что активная работа по привлечению внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ ведется не только в Нижневартовске, но и в других муниципалитетах Российской Федерации.

"Концессионные соглашения - это один из способов привлечения таких внебюджетных инвестиций в развитие отрасли. При составлении концессионного соглашения формируется финансово-экономическая модель, в которой тарифы играют определенную роль, обеспечивая в том числе возвратность инвестиций. Все эти документы готовятся между сторонами заключающими концессионные соглашения и в соответствии с законодательством РФ предусмотрено участие региональных органов власти в тестировании экспертизе этих решений", - сообщила глава региона.

Она отметила, что государством контролируется общий объем стоимости ЖКУ. Иногда какая-то услуга по стоимости может вырасти больше, чем установлена граница Правительством РФ и это допустимо, при условии, что представители органов власти и местного самоуправления примут соответствующее решение.

На вопрос, журналистов, готова ли губернатор к социальному взрыву, в случае, если тарифы в Нижневартовске сильно возрастут, Наталья Комарова ответила, что ее задача сделать так, чтобы социальных взрывов не происходило.

Напомним, предложение повысить тарифы в Нижневартовске - условие для заключения концессионного соглашения "Городских электрических сетей". Благодаря концессии объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения города можно будет модернизировать. По данным городских властей, на сегодняшний день износ коммуникаций и оборудования составляет порядка 40-60%.