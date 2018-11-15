15 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

"На выборы не ходим, про лампочку спрашиваем у губернатора". Наталья Комарова объяснила причины отмены прямых выборов глав

Губернатор ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на сегодняшней пресс-конференции прокомментировала предложение о возвращении прямых выбор глав в автономии. Глава региона подчеркнула, что решение принято на федеральном уровне не безосновательно, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор ХМАО заметила, что население участвует в выборах глав, вопрос в достаточности или недостаточности такого участия. Степень вовлеченности населения в избирательные процессы снизилась не случайно, считает Комарова.

"На выборы не идем, это факт реальный. При этом деньги на выборы сумасшедшие тратим. Спрашивать с выборного главы – не спрашиваем, лучше у губернатора спросим и про ботсад в Сургуте и про лампочку. И хорошо, если у губернатора, а не у президента или не у Трампа. Все эти факторы просчитывались при принятии решения об отказе от прямых выборов", - сказала Наталья Комарова.

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"На выборы не ходим, про лампочку спрашиваем у губернатора". Наталья Комарова объяснила причины отмены прямых выборов глав

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Теги: Наталья Комарова, прямые выборы мэра



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