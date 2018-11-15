Воспитанники спортшколы олимпийского резерва в Москве остались без занятий из-за отсутствия отопления в здании

В спортивной школе Олимпийского резерва №9 "Шаболовка" в Москве несколько недель отсутствует отопление, температура воздуха в зале находится на уровне +9 градусов, у воспитанников школы отменены занятия. Инициативная группа просит оперативно оказать экстренную помощь в подключении отопительной системы и возобновить тренировки детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Пока же, по словам активистов, никто не дает информации о сроках подключения объекта к системе отопления. Обращения были направлены в адрес департамента спорта Москвы, Москомспорта, Управы района, департамента жилищного хозяйства и руководства школы. Стоит отметить, что директор спортшколы, по словам представителей инициативной группы, не выходит на связь и отказывается от личных встреч с родителями для разъяснения ситуации.

В ответственных ведомствах в ответ на обращения граждан уточняют, что причина сложившихся условий в том, что здание, в котором расположена спортшкола, не введено в эксплуатацию.

Речь идет о том, что несколько лет назад школа была переведена в отдельно стоящее временное сооружение площадью 1 тыс. 620 кв. м по адресу: ул. Мытная, вл. 40-44, корп. 8, признанное объектом капитального строительства. Образовательное учреждение ранее вывели из старого здания, которое подлежало сносу, так как располагалось в границах реализации инвестконтракта "на строительство многофункционального жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры и реконструкцию стадиона "Труд". Контракт был заключен между правительством Москвы и застройщиком ООО "ОЛТЭР". Застройщик, однако, не выполнил свои контрактные обязательства.

"В настоящее время ГБУ "СШОР №9 "Шаболовка" продолжает эксплуатироваться без оформления в установленном порядке разрешения на ввод. Здание подключено по временной схеме к системам отопления и холодного водоснабжения, отсутствует подключение к системам горячего водоснабжения", - говорится в ответе на обращение от управления АП, имеющемся в распоряжении редакции Накануне.RU.

В департаменте имущественных отношений Москвы объяснили, что осуществление ввода в эксплуатацию капитального объекта необходимо для полноценного функционирования школы. "В связи с этим 23 июля 2018 года департаментом в Управление Росреестра по городу Москве подано заявление о постановке на государственный кадастровый учет и регистрации прав собственности города на введенный объект, для последующего ввода его в эксплуатацию", - отметили в ведомстве.

Передача спортивных объектов незавершенного строительства городу и последующее завершение работ возможны путем мирового соглашения между мэрией и застройщиком, оно, впрочем, пока не достигнуто. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы прорабатывает возможность его оформления за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Пока ведомства "делят" территорию влияния, спортивная школа, в которой воспитываются более 1,5 тыс. детей, почти не функционирует. "В результате замораживания системы отопления возможны серьезные последствия: разрывы труб, радиаторов, кранов и т. д., что приведет к значительным затратам и срокам на ее восстановление. Также вследствие понижения температуры и увеличения влаги в помещении портится спортивное оборудование, которое нужно будет заменить", - отмечают активисты.

На протяжении последних лет спортшкола Олимпийского резерва вошла в число лучших в России, ее ученики выступают в первенствах Москвы, на российских, европейских турнирах, чемпионатах мира, где регулярно становятся призерами. В школе работают 41 тренер, из которых 13 имеют звание "Заслуженный тренер России".