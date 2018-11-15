Наталья Комарова рассказала, как Югра "поделила биатлон" с Тюменской областью

Губернатор Югры Наталья Комарова во время своей пресс-конференции ответила на вопрос журналистов о том, как регион будет конкурировать с соседней Тюменской областью за право проведения "большого биатлона", передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас много конкурентных преимуществ. Мы договорились с Тюменью, о том, как распределим этап, однако все поменялось, к сожалению", - отметила Наталья Комарова, имея ввиду западные санкции, запрещающие РФ до 2022 г. подавать заявки на проведение крупных соревнований.

"Экс-губернатор Владимир Якушев, который сейчас работает министром и губернатор Александр Моор не настроены на то, чтобы биться против нас. Сейчас мы объединяем усилия, чтобы вернуть РФ в биатлонную семью. А внутри - поделимся", - сообщила губернатор.