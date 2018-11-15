Свердловских чиновников просят дополнительно выделить деньги на замену лифтов

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт заявил о необходимости выделения дополнительных средств из бюджета на обновление лифтов в многоквартирных домах Среднего Урала. Об этом чиновник сообщил на заседании правительства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Вопрос обновления лифтового хозяйства остается непростым на сегодняшний день. Около 3 тысяч лифтов на данный момент необходимо заменить, а на эти нужды требуются дополнительные финансовые вложения из бюджета.

Сергей Швиндт добавил, что в региональную программу, рассчитанную до 2044 года, включено 28 тысяч домов, из которых более 5,5 тыс. отремонтированы - в них заменили более 1,5 тысяч лифтов. На эти мероприятия было потрачено более 18 млрд руб. Отмечается, что собираемость взносов за капремонты по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3% и составила 93,7%.