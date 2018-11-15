15 Ноября 2018
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Губернатор Югры пообещала разобраться с социальным такси

Губернатор Югры Наталья Комарова во время сегодняшней пресс-конференции пообещала разобраться с работой социального такси, передает корреспондент Накануне.RU.

Главе региона сообщили о том, что больные с почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ, не могут добираться до больниц, для получения лечения. По закону им компенсируется плата за проезд, но только в общественном транспорте. Однако для многих людей, регулярно нуждающихся в гемодиализе, дорога на автобусе является настоящей пыткой, как, например, для жителя Салыма Петра Санькова, который еле передвигается по дому. Денег на такси у мужчины нет. В 2015 г. подобные перевозки действовали, однако позже департамент здравоохранения автономного округа оспорил в суде это решение

Губернатор Югры отметила, что услуга перевозок не включена в медицинское страхование, и что решением этой проблемы должно заниматься другое ведомство. Наталья Комарова подчеркнула, что для этих целей предназначено социальное такси и пообещала разобраться в ситуации.

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Губернатор Югры пообещала разобраться с социальным такси

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Теги: Наталья Комарова, социальное такси, гемодиализ



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