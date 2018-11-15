Тюмень стала городом с самыми лучшими дорогами в России: опередила даже Москву

Самые лучшие дороги расположены в Тюмени. Город возглавил рейтинг по качеству автодорог, опередив Москву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Дороги оценивались водителями по пятибалльной шкале. Минимальный балл - два, максимальный пять.Тюмень получила высокий результат - 4,25. Второе место у города Набережные Челны. От лидера рейтинга он существенно отстает - набрал только 3,75 балла. Третье место у Москвы, состояние дорог в столице оценили на 3,57 балла.

Санкт-Петербург не вошел в 10-тку лучших городов. У культурной столицы России всего лишь 3,08 балла, это 13 место. Замыкают рейтинг Саратов и Рязань - 2,54 и 2,52 балла соответственно.

По данным ТАСС, опрос о качестве автомобильных дорог с 25 октября по 12 ноября 2018 г. провел портал SuperJob. Участие в нем приняли жители 37 российских городов, в которых население превышало 500 тыс. человек. В Москве и Санкт-Петербурге было опрошено по 1000 респондентов-водителей, по 500 респондентов было опрошено в других городах.