В Тюменской области бухгалтер в буквальном смысле объела детей почти на миллион рублей

Тюменские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Исетская средняя общеобразовательная школа №2".

Как рассказали Накануне.RU в районной прокуратуре, работник образовательного учреждения за два года успела присвоить себе более 800 тыс. руб. – деньги, которые родители сдавали на обеды своим детям.

При этом бухгалтер объедала и самых маленьких, так как в ее финансовое подчинение входил и детский сад "Солнышко".

"Кроме того, она систематически стала похищать поступавшие денежные средства за питание детей в Бархатовской школе и единожды в Красновской школе, которые являются филиалами Исетской средней школы №2. Хищение было выявлено в июле 2018 г., когда директор Исетской средней школы вместе со своим заместителем и главным бухгалтером отдела образования администрации района выехали в Бархатовскую школу для выяснения причин непоступления родительской платы. Тогда и стало известно, что передаваемые обвиняемой денежные средства в кассу ею не вносились и похищались", – пояснили в надзорном ведомстве.

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