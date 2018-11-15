Назначен новый управляющий директор ЕЭСК

В АО "Екатеринбургская электросетевая компания" (дочернее предприятие ОАО "МРСК Урала") назначен новый управляющий директор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Им стал заместитель гендиректора МРСК Урала — директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников. Он будет совмещать работу в филиале "МРСК Урала" и в дочернем обществе компании.

Мельников родился в 1961 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Электроэнергетические системы и сети". Его стаж работы в энергетической отрасли Урала составляет 36 лет. Имеет звание "Заслуженный энергетик РФ".