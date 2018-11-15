Полковник полиции стал главой районной администрации Екатеринбурга

Администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга возглавил полковник полиции Роман Кравченко. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии города, передает корреспондент Накануне.RU

Роман Кравченко ранее занимал должность начальника отдела полиции №8 УМВД Екатеринбурга. После того, как мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский - экс-глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников ушел в отставку, тогда на его место начали искать нового человека.